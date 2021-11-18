Лондон, 18 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер мини-сериала «Анна Болейн». Ролик доступен на YouTube-канале AMC с 18 ноября.

Кадр из сериала «Анна Болейн» Анна Болейн в исполнении актрисы Джоди Тёрнер-Смит

В сериале расскажут о последних годах жизни Анны Болейн, второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора. Главную роль исполнит темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Добавим, что премьера сериала состоится 9 декабря 2021 года. Шоу будет доступно на стриминговой платформе AMC Plus.