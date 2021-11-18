Казань, , 16:34 — REGNUM В Татарии всего провели 4 085 758 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

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За прошедший день в регионе проведено 12,1 тыс. тестирований на коронавирус.

В Татарии численность населения на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии на 18 ноября зарегистрировали 34 999 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 27 598 человек.

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