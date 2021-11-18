Калуга, 18 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области сегодня, 18 ноября, в первом чтении приняли проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». «Это самый главный вопрос заседания, — заявил председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев. — Параметры областного бюджета позволяют судить о том, что региональная экономика выходит на допандемийный уровень. Собственные доходы увеличатся на 7%. А в общей сложности доходы составят почти 74 млрд рублей. Расходы также увеличатся и составят почти 80 млрд. Бюджет носит социальную направленность. Порядка 62% средств будет направлено на социальные нужды».

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

Новосельцев перечислил ряд крупных проектов, средства на реализацию которых закладываются в областной бюджет. «Если говорить не о цифрах и процентах, а об объектах — это шесть новых школ. Три из них в Калуге, одна в Обнинске, по одной в Малоярославецком и Тарусском районах, — отметил он. — Это два новых детских сада — в Калуге и Мещовске. Это достройка физкультурно-оздоровительного комплекса в Балабаново и футбольного манежа в Калуге. Это очистные сооружения в Юхнове, Людиново и Ермолино. В целом планируется серьезное увеличение на программу ЖКХ — порядка 17%».

Напомнил Геннадий Новосельцев и об инициативах, которые он предложил от фракции «Единая Россия». «Мы предложили увеличить на 145 млн рублей средства по подпрограмме «Чистая вода». То есть работа по строительству новых станций обезжелезивания будет продолжена, — пояснил председатель Законодательного собрания Калужской области. — Мы будем увеличивать финансирование по программе инициативного бюджетирования — на 50 млн рублей. Общая сумма составит 200 млн. Связано это с тем, что было серьезное подорожание строительных материалов, услуг строителей. А проекты в муниципалитетах уже готовы, люди за них проголосовали. Мало того, предусматривается софинансирование гражданами этих проектов. И мы не можем на их плечи положить увеличение этих расходов. Еще одна инициатива касается обеспечения жильем детей-сирот. Мы считаем, что средств по этому направлению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном выделении на эту программу 40 млн рублей. В сумме на обеспечение детей-сирот жильем будет направлено 245 млн рублей».

Подводя итог, глава регионального парламента отметил, что фракция «Единая Россия» проделала большую совместную работу с губернатором, минфином и профильными министерствами. «Это сделано для того, чтобы все наши наказы, которые вошли в программу партии «Единая Россия» и размещены на сайте er40.ru, нашли отражение в бюджете следующего года. Конечно, полностью выполнить наказы может не получиться из-за форс-мажора. Может попасться недобросовестный подрядчик и т.д. Но в основной своей массе наказы будут исполнены. Мы считаем, что это самый главный результат нашей совместной работы».