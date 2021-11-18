Москва, 18 ноября 2021, 16:31 — REGNUM Российская внешняя политика должна служить созданию благоприятных условий развития страны, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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Президент отметил, что на повестку дня вынесен вопрос о реализации внешнеполитического курса России и приоритетных задачах на перспективу.
«Внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей», — сказал Путин.