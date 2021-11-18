Приштина, Сербия, 18 ноября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Приштина рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на некоторые категории товаров из центральной Сербии. Об этом заявила министр промышленности, предпринимательства и торговли сепаратистского Косово Розета Хайдари 18 ноября.

DayronV Печенье в руке

По словам Хайдари, в целях защиты местных производителей, импорт кондитерской продукции из центральной Сербии может быть ограничен.

«Мы предпримем меры против кондитерских изделий — печенья и других видов сладостей, которые производит Сербия, так как за последний год импорт этой продукции намного увеличился», — процитировал телеканал РТС слова Хайдари.

Напомним, что ранее правительство сепаратистского Косово приняло решение о введении антидемпинговых мер, которые распространяются на импорт концентрированного корма для животных и бетонных строительных блоков.