Хельсинки, 18 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Квота Финляндии на приём беженцев в 2022 году будет увеличена до полутора тысяч человек, сообщили 18 ноября в пресс-службе финского МВД.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

Причина — в появлении большого числа беженцев из Афганистана после госпереворота и прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из бюджета на эти нужны будет дополнительно выделено €1,1 млн.

Госсовет Финляндии (правительство) сегодня, 18 ноября, одобрил эту инициативу. Теперь нововведение должно быть принято парламентом с учётом проекта дополнительного бюджета на будущий год.