Ставрополь, , 16:28 — REGNUM В Ставропольском крае остановлена деятельность авиационного спортивного клуба. Его руководство обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили 18 ноября в пресс-службе Следственного комитета РФ. Против учредителя общественной организации «Авиационный спортивный клуб» возбудили уголовное дело.

Прыжок с парашютом Mil.ru

В ходе расследования установлено, что подозреваемый закупил для работы клуба парашюты и оказывал услуги потребителям по цене 3300 рублей за один прыжок. При этом парашюты были бывшими в употреблении и имели конструктивные нарушения. Пригодность их эксплуатации установить не удалось, так как идентификационные номера на них были нанесены кустарным способом.

В силу этого их использование могло повлечь за собой непредвиденные ситуации и представляло угрозу для жизни тех, кто пользовался услугами аэроклуба, в том числе несовершеннолетних. В настоящее время по уголовному делу ведется сбор доказательств, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.