Белгород, , 16:54 — REGNUM Тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено возле подъезда одного из многоквартирных домов в Валуйках Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

По версии следствия, 17 ноября около 01:00 мужчина пришёл в гости к своему знакомому в дом по улице Пархоменко, однако тот не открыл ему дверь, и он начал кричать и стучаться в ближайшую квартиру. Из неё вышел хозяин и его приятель, последний вступил с «гостем» в конфликт, а потом трижды выстрелил в него из травматического пистолета с близкого расстояния. В результате ранения лёгкого мужчина скончался на месте. Подозреваемый вернулся в квартиру хозяина, где они продолжили распивать спиртное. Шум и хлопки услышали жители соседнего дома и вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в преступлении задержан, вскоре ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.