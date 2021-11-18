Ярославль, 18 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Фотографию мэра Ярославля поставили в яму на дороге в Заволжском районе города. Об этом сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Яма в Ярославле

Конструкцию из досок с фотографией Владимира Волкова установили в яму на перекрестке улиц Красноборской и Папанина. Внизу листа написано «Спасибо мэру за дороги!»

Недавно яму ремонтировали, однако уложенная в неё субстанция долго не продержалась. Местные жители уже прозвали яму «вечной».