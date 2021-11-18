Бишкек, , 16:24 — REGNUM Власти Южной Кореи обещают выделить законодательному собранию Киргизии $200 тысяч (14,5 млн рублей). Об этом стало известно на встрече руководителя аппарата парламента Алмазбека Сабырбекова с директором представительства KOICA Ли Джонгсу.

Флаг Южной Кореи

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Эти деньги планируют направить на проект по модернизации IT-инфраструктуры и цифровизацию республиканского парламента.

Финансировать его реализацию будет посольство Кореи через филиал Корейского агентства международного сотрудничества в Киргизии.

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