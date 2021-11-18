Боровск, Калужская область, 18 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Калужской области 30-летний уроженец Свердловской области обвиняется в совершении разбойного нападения и покушении на убийство. Об этом 18 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

По версии следствия, 7 мая обвиняемый вместе с коллегами, с которыми работал в Боровском районе на птицефабрике, находился в служебном жилье. Мужчина употребил спиртное, после чего совершил преступления в отношении двух коллег. Злоумышленник приставил нож к горлу женщины и отобрал у нее телефон стоимостью 13 тысяч рублей, а затем прошел в комнату, где спал мужчина, и стал бить его ножом. В это время потерпевший проснулся и оказал обвиняемому сопротивление.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение по делу утверждено прокурором, и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Злоумышленник содержится под стражей.