Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 18 ноября опубликовал данные о том, как переносят COVID-19 пациенты, ранее вакцинированные от коронавируса, но всё-таки заболевшие и оказавшиеся в больницах.

Вакцинация в прививочном пункте ТРК в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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За период с 1 по 15 ноября в трех крупных коронавирусных стационарах Петербурга зарегистрирован только один летальный случай вакцинированного, у которого была тяжёлая патология, остальные заразившиеся, которые чаще всего не успели пройти полную вакцинацию, болеют в легкой форме.

Данные представлены по трем стационарам города, которые на время пандемии перепрофилированы под лечение COVID-19. В ведомстве отметили, что по мере роста доли вакцинированных граждан в Петербурге число привитых пациентов в больницах также будет возрастать.

«Однако очевидно, что даже люди старшего возраста со многими хроническими заболеваниями благодаря прививке болеют легче и редко умирают в реанимациях», — подчеркнули в комздраве.

Так, в один из самых крупных стационаров города, где лечатся больные COVID-19 — Госпиталь для ветеранов войн, с 1 по 15 ноября госпитализировано 1404 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 289 пациентов (20,5%), как они сами сказали врачам, прошли вакцинацию.

«Половина из них привита только первым компонентом. В реанимации было только трое пациентов с прививками, все переведены на отделения. Летальных исходов вакцинированных пациентов за этот период не зарегистрировано», — отметили в комздраве.

Второй крупный ковидный стационар Петербурга — Покровская больница, также в период с 1 по 15 ноября приняла 700 пациентов, из которых у 137 человек (19%) была поставлена, с их слов, вакцина от коронавируса.

«50% из числа привитых прошли вакцинацию одним компонентом, не закончили вакцинацию и заразились в период между прививками. У многих пациентов прошло больше шести месяцев после вакцинации. Ни одного пациента в реанимации в тяжелом состоянии нет. Летальных случаев с вакцинированными тоже не зарегистрировано», — отметили в комздраве.

В больницу святого Георгия за период с 1 по 15 ноября поступили 663 пациента. Из них, согласно анамнезу, 156 вакцинированных, из которых 130 — с завершенным циклом вакцинации, однако у половины из них прошло уже более шести месяцев с момента прививки.

«Умер один пациент, вакцинированный в феврале 2021 года. Причиной смерти явилась тяжёлая соматическая патология. Всего через реанимацию прошло 117 пациентов, из них всего четыре вакцинированных», — резюмировали в комитете по здравоохранению.

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