Москва, 18 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В РФ происходит ломка финансового рынка ради того, чтобы инфляция была не 6%, а 4%. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, выступая на заседании Столыпинского клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Сейчас [идет] крестовый поход Центрального банка против инфляции. Сам ЦБ РФ говорит о том, что если ничего не делать, то инфляция в следующем году будет в районе 6%, — сказал Табах. — Соответственно фактически мы наблюдаем за ломкой всего финансового рынка и процентных ставок через колено ради того, чтобы инфляция была 4%, а не 6%. С точки зрения ЦБ это благая цель. Но с точки зрения экономики и с точки зрения экономического роста — скорее нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Яков Миркин рассказал о том, что должен признать Банк России.