Воронеж, 18 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Воронеже суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, устроившего стрельбу по детям и тяжело ранившего четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Halperinlyman.com Суд

45-летний Александр С. признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка. Как установлено судом и следствием, около 21:00 20 июня 2019 года на улице Тепличной в Воронеже С. заметил на крышах гаражей двух маленьких детей, которые перебрасывали через крыши шишки от деревьев. С. возмутился шалостью и выстрелил в сторону одного из детей из пневматического оружия калибра 4,5 мм. В результате мальчик 4,5 лет получил пулевое ранение брюшной полости, его госпитализировали.

Суд согласился с позицией гособвинения и назначил С. наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании 200 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней