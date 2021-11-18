«Голубой огонёк» проверят из-за живого тигра на съёмочной площадке
Москва, 18 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выразил обеспокоенность роликом со съёмок передачи «Голубой огонёк». Об этом 18 ноября пишет издание «Газета.ru».
На видео певец Николай Басков держит на руках детёныша тигра — животное от страха справило нужду на сцене шоу. Бурматов заявил, что комитет готовит запрос в Росприроднадзор для проверки соблюдения законодательства во время съёмок «Голубого огонька» с живым тигром.
https://www.instagram.com/reel/CWTGZUPIWlp/
«…это тигр — потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать», — отмечает Бурматов. «Он законно ввезен и содержится или незаконно? Нет ли угрозы для тех, кто находился на съемках», — спрашивает он.
Добавим, что ролик с тигром на руках Николая Баскова появился в Instagram-аккаунте ведущего Андрея Малахова 15 ноября 2021 года. Подписчики Малахова негативно отреагировали на видео, так как, по их мнению, животное испытывало в этот момент стресс.