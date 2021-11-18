Москва, 18 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выразил обеспокоенность роликом со съёмок передачи «Голубой огонёк». Об этом 18 ноября пишет издание «Газета.ru».

Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD) Звёзды

На видео певец Николай Басков держит на руках детёныша тигра — животное от страха справило нужду на сцене шоу. Бурматов заявил, что комитет готовит запрос в Росприроднадзор для проверки соблюдения законодательства во время съёмок «Голубого огонька» с живым тигром.

https://www.instagram.com/reel/CWTGZUPIWlp/

«…это тигр — потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать», — отмечает Бурматов. «Он законно ввезен и содержится или незаконно? Нет ли угрозы для тех, кто находился на съемках», — спрашивает он.

Добавим, что ролик с тигром на руках Николая Баскова появился в Instagram-аккаунте ведущего Андрея Малахова 15 ноября 2021 года. Подписчики Малахова негативно отреагировали на видео, так как, по их мнению, животное испытывало в этот момент стресс.