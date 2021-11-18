Тбилиси, , 16:17 — REGNUM Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии выявило пункт тестирования на коронавирус в Тбилиси в сувенирном магазине на одной из главных улиц столицы. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

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«Учреждение функционировало без обязательного уведомления, требуемого техническими регламентами для оказания медицинской помощи с повышенным риском», — говорится в сообщении агентства.

По данным пресс-службы ранее подобные незаконные пункты были обнаружены в Рустави и Батуми. Во всех случаях составленные протоколы направили суд. Ранее в Грузии также выявляли случаи изготовления поддельных ковид-паспортов и справок об отрицательном результате теста на коронавирус.

Напомним, с 1 декабря в Грузии начнёт действовать косвенная мера принуждения к вакцинации: вход в ряд общественных учреждений будет только по ковид-паспорту. В документе указывают данные о прививке, перенесённом заболевании COVID-19, а также о сданном недавно тесте на коронавирус.

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