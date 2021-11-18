Ташкент, , 16:15 — REGNUM В некоторых районах столицы Узбекистана значительно снизилось давление природного газа в домах, жители жалуются, что трудно готовить пищу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме этого, частные дома, которые жители отапливают с помощью газового оборудования остывают из-за низкого давления на фоне похолодания в последние два дня.

Также в соцсетях сообщается, что на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях в регионах Узбекистана вводятся временные ограничения в графике подачи газа.

В связи с ситуацией на газозаправочных станциях Минэнерго Узбекистана сообщило, что ограничения на заправках связаны с необходимостью обеспечения стабильности поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям.