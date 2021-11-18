Минск, 18 ноября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч мигрантов создаст ЕС, а Белоруссия поможет репатриировать остальные пять тысяч человек. Такое предложение внёс белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Цитата из видео на тлеканале «Беларусь 1» Наталья Эйсмонт

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Как заявила журналистам 18 ноября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, Лукашенко предложил Меркель такой вариант:

«Европейский союз создаёт гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берём на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тысячам вернуться на родину».

Меркель согласилась, отмечает Эйсмонт, вести об этом переговоры с Евросоюзом. Белорусский представитель добавила, что Минск свои обещания выполняет — в отличие от Брюсселя.

По словам представителя Лукашенко, в республике сейчас находятся семь тысяч нелегальных мигрантов, причём в стихийном лагере на границе — примерно две тысячи.