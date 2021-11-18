Архангельск, , 16:13 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом пополнили 442 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 122 архангелогородца, 47 северодвинцев, 41 житель Котласа, 28 — Устьянского района, 26 — Приморского. Случаи заболевания зафиксированы также в Шенкурском, Коношском, Вельском, Онежском и других районах области.

«В статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Египет», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки от ковида скончался 1251 человек.