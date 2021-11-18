Бишкек, 18 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Департамент сельского хозяйства США планирует выделить $25 млн (1,8 млрд рублей) на реализацию в Киргизии программы «Продовольствие для образования и детское питание». Об этом сообщает министерство образования республики сегодня, 18 ноября.

Edu.gov.kg Школа. Киргизия

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Эти деньги должны будут направить на обеспечение 400 киргизских школ 4000 тонн продовольствия и помощь в улучшении инфраструктуры и обновлении оборудования школьных пищеблоков.

Также в рамках этого проекта специалисты обучат учителей начальных классов, поваров и администрации школ Киргизии методикам организации горячего питания для учащихся младших классов.

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