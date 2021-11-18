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Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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Установленные в Латвии рекорды по количеству смертей от коронавируса требуют разъяснения. Об этом заявил латвийский портал rus.tvnet.lv, предоставив слово специалистам.

Инфектолог Уга Думпис считает, что в Латвии система здравоохранения — одна из самых слабых в Евросоюзе, поэтому можно провести связь между ростом показателей смертности и ограниченной доступностью услуг здравоохранения.

Кроме того,добавил он, нужно принять во внимание, что в Латвии по-прежнему сохраняется относительно низкий охват вакцинацией среди пенсионеров и по показателям смертности больше всего умерших именно в возрастных группах старше 60 лет.

Вирусолог Юрий Перевощиков напомнил, что риск смерти от ковидасреди невакцинированных пациентов почти в десять раз выше, чем среди вакцинированных: «Негативные последствия распространения Covid-19, в том числе рост смертности, будем наблюдать еще какое-то время».

85% умерших в октябре ковидных пациентов не были вакцинированы, подтвердила представительница министерства здравоохранения Илзе Арая. «С середины лета в Латвии доминирует дельта-штамм, который гораздо агрессивнее, поэтому у невакцинированных жителей куда большая вероятность заразиться и, к сожалению, умереть», — сказалаона.

Член совета Центрального статистического управления и аналитик данных Янис Херманис считает, что, скорее всего, одной из причин такого резкого роста числа смертельных случаев является не только широкое распространение коронавируса,сколькоснижение в результате этого возможностей предоставления плановых услуг в больницах и учреждениях здравоохранения.