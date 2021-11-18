Екатеринбург, 18 ноября 2021, 16:08 — REGNUM Глава Союза десантников Уральского ФО и член свердловской Общественной палаты Евгений Тетерин арестован до 30 декабря. Такое постановление вынес 18 ноября Ленинский райсуд Екатеринбурга.
Гражданина подозревают в посредничестве при передаче взятки. Расследование уголовного дела проводит Следственный комитет.
Как сообщало ИА REGNUM, Тетерин был задержан 16 ноября.
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