Джакарта, 18 ноября 2021, 16:08 — REGNUM Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 86 508 226 человек, сообщает Kompas.
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Количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составляет 132 299 728 человек.
Правительство Индонезии нацелено привить от коронавируса 208 265 720 человек.
На сегодняшний день 2 027 583 медицинских работников получили первую дозу вакцины, а 1 920 342 человека прошли полную вакцинацию от коронавируса, ещё 1 198 599 человек прошли ревакцинацию.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что за последние сутки в стране выявили 400 случаев заражения коронавирусом.
Подробнее в материале: В Индонезии за сутки выявили 400 носителей коронавируса