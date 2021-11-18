Джакарта, , 16:08 — REGNUM Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 86 508 226 человек, сообщает Kompas.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составляет 132 299 728 человек.

Правительство Индонезии нацелено привить от коронавируса 208 265 720 человек.

На сегодняшний день 2 027 583 медицинских работников получили первую дозу вакцины, а 1 920 342 человека прошли полную вакцинацию от коронавируса, ещё 1 198 599 человек прошли ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что за последние сутки в стране выявили 400 случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале: В Индонезии за сутки выявили 400 носителей коронавируса