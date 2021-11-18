Москва, , 16:08 — REGNUM Банк России должен признать несколько идей, которые он в настоящее время принципиально отрицает. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 ноября заявил заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, председатель научного совета ИЭР Яков Миркин, выступая в рамках заседания Столыпинского клуба.

Банк России Лазебный Иван © ИА Красная Весна

«Если говорить о Центральном банке, то важно, чтобы он признал несколько идей, которые он сегодня принципиально отрицает. Во-первых, что ЦБ может и должен стимулировать рост экономики. Прежде всего развивающейся экономики», — сказал Миркин.

«На словах она (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина — прим. ИА REGNUM) это признает», — заметил по этому поводу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Однако, как уточнил Миркин, на самом деле в Банке России «говорят о другом».

«Они говорят о том, что они создают условия для роста. Но никогда не говорят, что они стимулируют рост. Во-вторых, роль ЦБ не сводится только к стабильности цен и валюты. Третье, инфляция в России не только денежная, а по преимуществу немонетарная. Четвертое, роль ЦБ не сводится только к антициклическому регулированию. И самое главное, что мы не в Нью-Йорке, не в Лондоне, не в стенах Европейского центрального банка. Мы в развивающейся экономике, которая нуждается в особой политике ЦБ», — сказал Миркин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил о необходимости развивать в РФ проектное финансирование.