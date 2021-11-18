Архангельск, 18 ноября 2021, 16:03 — REGNUM Защита экс-главы министерства образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева, приговоренного к пяти годам лишения свободы за развращение школьниц, обжалует приговор. Об этом со ссылкой на адвоката Романа Скачкова сообщает 29.ru.
Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Гнедышев, занимавший должность и.о. министра образования и науки Архангельской области, был уличен в непристойной переписке со школьницами. Вину в совершенных преступлениях он признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии строго режима.