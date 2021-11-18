Архангельск, , 16:03 — REGNUM Защита экс-главы министерства образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева, приговоренного к пяти годам лишения свободы за развращение школьниц, обжалует приговор. Об этом со ссылкой на адвоката Романа Скачкова сообщает 29.ru.

За решеткой Svopi.ru

«Как только получим приговор на руки, будем обжаловать его по всем инстанциям, потому что он суровый и несправедливый. Сторона защиты запрашивала условный срок, ориентировав суд на применение статьи 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление», — цитирует агентство Скачкова.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Гнедышев, занимавший должность и.о. министра образования и науки Архангельской области, был уличен в непристойной переписке со школьницами. Вину в совершенных преступлениях он признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии строго режима.