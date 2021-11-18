Вашингтон, 18 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Председатель Международного комитета сената США, член Демократической партии Роберт Менендес призвал сократить военную помощь Азербайджану. Это заявление он 18 ноября обнародовал в соцсети Twitter.

Menendez.senate.gov Роберт Менендес

Он отметил, что на азербайджано-армянской границе продолжаются конфликты в ходе которых гибнут и военнослужащие, и мирные жители. Сенатор выразил озабоченность по этому поводу.

«Оборонная помощь Азербайджану помогает осуществлять эти гнусные действия против этнических армян. Пришло время принять мою поправку к закону о национальной обороне о сокращении этой помощи», — написал Менендес.

Напомним в начале ноября Менендес и другой член Сенеата Алекс Падилла предложили возобновить действие 907-й статьи закона «О поддержки свободы», которая запрещает США оказывать военную помощь Азербайджану. С 2001 года президенты США, в том числе Джо Байден, продлевают действие поправки, которая ограничивает положения этой статьи.