Рига, , 16:02 — REGNUM

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Если вынырнуть из социальных сетей, можно увидеть, что реальная жизнь лучше и добрее, чем кажется, когдапостоянно сидишь в соцсетях. Об этом президент Латвии Эгил Левитс заявил местному «Радио 4».

В день провозглашения Латвийской республики 18 ноября он призвал соотечественников не жить негативом публикаций социальных сетей: «Во время региональных поездок по Латвии я вижу множество добрых людей, которые своими делами вдохновляют других. Их много. И это создает совсем иное впечатление, нежели, когда ты читаешь социальные сети, где доминирует негатив».

Он убежден, что главным подарком на день рождения государства может быть оптимизм и солидарность людей.

По словам Левитса, нынешняя борьба с эпидемией коронавируса — это тоже борьба за независимость государства: «Это не так, что наши предки обрели Латвию в борьбе в 1918 году — и мы можем беззаботно жить. У каждого времени свои вызовы. COVID-19 — один из них. Пандемия охватила весь мир. Мы тоже вовлечены в эту борьбу».

Левитс в праздничном обращении к соотечественникам призвал их вакцинироваться, назвав это «моральной обязанностью» латвийцев.

В день праздника 18 ноября он пожелал всем жителям страны — независимо от языка общения или вероисповедания — «объединиться в мыслях о том, что мы сами можем сделать, чтобы наша жизнь стала лучше».