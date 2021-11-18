Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Блогер Юрий Хованский написал очередное письмо из СИЗО своему другу Денису Касянчуку. Об этом 18 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Юрий Хованский Скриншот страницы YouTube-канал Юрий Хованский

Касянчук опубликовал в личном Twitter-аккаунте письмо Хованского, в котором тот обвинил следствие в привлечении «подставных» свидетелей. «…я не верю, что всё будет хорошо. Следствие нашло подставных свидетелей — они дали лживые показания», — пишет блогер.

https://twitter.com/ksnchk/status/1461023711411191808

В письме Хованский утверждает, что он исполнял песню о теракте «Норд-Ост» в 2012 году, однако свидетели называют 2018 год. «Теперь никакие сроки давности на меня не действуют — это означает семь лет тюрьмы», — объясняет он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2021 года Юрию Хованскому продлили арест до 8 января 2022 года. Блогер находится в СИЗО с июня 2021 года за оправдание терроризма.

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