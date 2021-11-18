Волгоград, , 16:02 — REGNUM Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов покинул свой пост. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба команды.

Дмитрий Хохлов Https://rotor-vlg.com/

«Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Ротор» и Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Алексей Жданов.

Напомним, Хохлов возглавил «Ротор» в мае 2021 года. В настоящее время команда с 24 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).