Санкт-Петербург, 18 ноября 2021, 16:21 — REGNUM В столице Сербии прошло торжественное открытие скульптурного памятника князю Александру Невскому. В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся с официальным визитом в Белграде, сообщила 18 ноября пресс-служба правительства Петербурга.

Икона Святого благоверного князя Александра Невского
Икона Святого благоверного князя Александра Невского

«Духовные связи наших стран уходят вглубь веков. Они наполнены героизмом наших воинов, духовным подвигом наших святых, почитаемых всем Православным миром. В России знают и чтут память великого Святого Саввы Сербского и других святых сербской земли», — заявил в ходе церемонии Александр Беглов, выразив благодарность православной церкви обеих стран.

Перед самим открытием памятника состоялась божественная литургия в белградском храме Александра Невского. Ее провел патриарх Сербский Порфирий. После завершения участники мероприятия совершили крестный ход вокруг храма.

Монумент представляет собой такой же памятник, как и в Петербурге, который установили в Александро-Невской лавре в начале сентября, в дни кульминации торжеств по случаю 800-летия со дня рождения святого благоверного князя АлександраНевского.

Автор памятника — скульптор Анатолий Дементьев. Помимо Александра Беглова в церемонии приняли участие представители администрации Белграда и участники петербургской официальной делегации.

Отметим, что церемония открытия собрала большое количество местных жителей и гостей города. В продолжение мероприятия Сербия показала театральную постановку «Великий князь Александр Невский».

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