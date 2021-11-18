Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM В столице Сербии прошло торжественное открытие скульптурного памятника князю Александру Невскому. В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся с официальным визитом в Белграде, сообщила 18 ноября пресс-служба правительства Петербурга.

Икона Святого благоверного князя Александра Невского

«Духовные связи наших стран уходят вглубь веков. Они наполнены героизмом наших воинов, духовным подвигом наших святых, почитаемых всем Православным миром. В России знают и чтут память великого Святого Саввы Сербского и других святых сербской земли», — заявил в ходе церемонии Александр Беглов, выразив благодарность православной церкви обеих стран.

Перед самим открытием памятника состоялась божественная литургия в белградском храме Александра Невского. Ее провел патриарх Сербский Порфирий. После завершения участники мероприятия совершили крестный ход вокруг храма.

Монумент представляет собой такой же памятник, как и в Петербурге, который установили в Александро-Невской лавре в начале сентября, в дни кульминации торжеств по случаю 800-летия со дня рождения святого благоверного князя АлександраНевского.

Автор памятника — скульптор Анатолий Дементьев. Помимо Александра Беглова в церемонии приняли участие представители администрации Белграда и участники петербургской официальной делегации.

Отметим, что церемония открытия собрала большое количество местных жителей и гостей города. В продолжение мероприятия Сербия показала театральную постановку «Великий князь Александр Невский».

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Петербурга отправился с визитом в Белград