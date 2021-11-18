Бишкек, 18 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения оказывает поддержку Республиканскому центру наркологии Киргизии по внедрению «Антиалкогольной программы». Об этом сообщает министерство здравоохранения сегодня, 18 ноября.

Борьба с алкоголизмом

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В ведомстве уточнили, что в республике официально зарегистрировано около 35 тысяч людей с алкогольной зависимостью, из которых 88% мужчины, а остальные 12% — женщины.

Также минздрав Киргизии отмечает, что в настоящее время в мире каждый шестой мужчина умирает из-за болезней, приобретенных на фоне алкогольной зависимости.

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