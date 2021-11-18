Москва, 18 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,49%, отступая до 79,89 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Сегодня атаки на котировки нефти возобновились, несмотря на то, что опубликованные накануне данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США оказались существенно ниже прогнозов.

Основными драйверами игры на понижение стали прогнозы профицита нефти в первом квартале на рынке от ОПЕК и Международного энергетического агентства, основанные на росте сланцевой добычи в Америке и опасения новых локдаунов из-за пандемии коронавируса.

А США тем временем пытаются уговорить Китай совместно совершить интервенцию на рынке нефти за счет стратегических запасов обеих стран.

Впрочем, вероятность того, что в Пекине пойдут на такое сотрудничество, не очень велика — запасы затем снова придется пополнять, и ещё неизвестно, по каким ценам.

Сегодня в первой половине дня цена за баррель нефти марки Брент несколько раз уходила ниже 80 долларов, однако вскоре происходил отскок. Так что вероятность того, что эта поддержка устоит, весьма высока.

И в таком случае 19 ноября можно будет увидеть некоторое восстановление позиций черного золота — вряд ли спекулянты останутся в сделках перед выходными», — пояснил эксперт.

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