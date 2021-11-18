Вашингтон, 18 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Компания Qualcomm собирается бросить вызов таким производителям, как Intel, AMD и Nvidia. Об этом 18 ноября заявил в своей статье автор журнала PC Gamer Крис Шевчик.

Maurizio Pesce Qualcomm

Журналист обратил внимание, что в рамках очередной презентации Qualcomm, посвящённой «Дню инвестора», компания заявила, что «очень хорошо спозиционирована для того, чтобы стать предпочтительной платформой для ПК при неизбежном переходе на ARM».

Шевчик отметил, что это — очень серьёзное заявление, которое компания сделала на фоне того, что процессоры на базе архитектуры ARM (Advanced RISC Machine) постепенно выходят за пределы рынка мобильных устройств.

Напомним, Nvidia, не имеющая лицензии на производство процессоров с архитектурой x86, сейчас пытается напрямую приобрести британского разработчика микросхем ARM. Ранее СМИ сообщили, что правительство Великобритании проведёт шестимесячное расследование по поводу этой сделки.