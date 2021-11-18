Петрозаводск, , 16:07 — REGNUM Главу столицы Карелии Петрозаводска, который попал под машину на пробежке, оштрафовали на 500 рублей за нарушение Правил дорожного движения. Об этом 18 ноября сообщил сам Владимир Любарский на своей официальной странице в социальной сети.

ДТП с Владимиром Любарским Vk.com/vkl1968

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 12 ноября в центре столицы Карелии автомобиль наехал на пешехода, бегущего по проезжей части. Позже глава Петрозаводска Владимир Любарский в социальных сетях сообщил, что это он является пострадавшим пешеходом. Несмотря на то, что у него на голове во время пробежки был фонарик, он бежал по проезжей части и, пересекая перекресток, попал под машину.

«Сегодня на подписание поступил протокол ГИБДД. Осталось оплатить штраф и гештальт будет закрыт», — сообщил глава Петрозаводска.

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