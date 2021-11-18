Бишкек, , 15:57 — REGNUM Теперь работа кабинета министров Киргизии будет исходить из пяти основополагающих принципов. Об этом заявил вице-премьер-министр Арзыбек Кожошев на правительственном совещании по реализации программы развития Баткенской области.

Киргизия (сс) hja1306

По его словам, одним из этих принципов станет то, что неуплата налогов будет приравнена к государственной измене.

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Также в этот список вошли: единство народа, территориальная неприкосновенность, семейные ценности, поддержка и защита внешних и внутренних инвесторов.

ИА REGNUM напоминает, что государственная измена — это выдача государственной или военной тайны, шпионаж либо иное оказание помощи иностранному государству или иностранной организации в проведении деятельности в ущерб внешней безопасности страны.

В Киргизии за совершение такого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет и шести месяцев до десяти лет. А в военное время за государственную измену суд может приговорить к тюремному заключению на срок от десяти лет до двенадцати лет и шести месяцев.

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