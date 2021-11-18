Кабул, , 15:57 — REGNUM Первая партия российской гуманитарной помощи была доставлена в Кабул в 18 ноября. Масса груза составляет 36 тонн. Об этом сообщает 8am.af.

Российская гуманитарная помощь включает в себя масло и горючее и доставлена в Кабул на трех самолетах. Общий объем российской гуманитарной помощи Афганистану составляет 108 тонн и будет доставлен в Кабул тремя отдельными партиями.

Ранее спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что министерства обороны и здравоохранения страны готовят гуманитарную помощь для Афганистана.

В последние дни некоторые арабские страны, а также Иран, Пакистан, Узбекистан, Китай и Катар, предоставили Афганистану гуманитарную помощь и медикаменты.