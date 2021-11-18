Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,5% до 72,87 рубля. Евро прибавляет 0,99%, поднимаясь до 82,67 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Сегодня рубль снова начал терять позиции после укрепления накануне. Статистика показывает возобновление роста инфляции, которая ненадолго замедлилась в начале ноября под влиянием нерабочих дней.

Поддержка курса рубля покупками со стороны экспортеров сокращается, видимо, они уже получили достаточные суммы для расплаты по налогам.

В то же время на рынке нефти продолжается нисходящее движение, что также негативно сказывается на котировках российской валюты.

Дополнительно на курс рубля давит негативная динамика российского рынка акций — на фоне плохой статистики по строительству нового жилья в США и введения новых ограничений из-за роста заражений коронавирусом в ряде стран Европы инвесторы повсеместно уходят из рисковых активов.

В то же время аукционы по размещению Минфином ОФЗ двух выпусков вчера вновь прошли со значительной переподпиской и без премии ко вторичному рынку. Это свидетельствует о том, что долгосрочно инвесторы смотрят на перспективы рубля позитивно.

К тому же ускорение инфляции повышает вероятность нового повышения учетной ставки ЦБ на заседании в декабре. А представители ФРС, тем временем, пока не склонны к ужесточению монетарной политики в США раньше следующей осени.

При этом рост ВВП России по итогам 2021 года обещает быть рекордным за последние 10 лет, резервы обновляют максимумы, бюджет профицитен.

В свете этого не ожидается существенных просадок рубля, если только события на западных границах не перерастут в реальный военный конфликт, что маловероятно», — полагает эксперт.

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