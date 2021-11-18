Москва, 18 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о передаче данных Пенсионного фонда России (ПФР) в Федеральную службу государственной статистики (Росстат), передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Росстат также будет получать и сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Речь идет о предоставлении обезличенных персональных данных, уточнили в правительстве РФ.

Принятие закона позволит установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что, в свою очередь, позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия.