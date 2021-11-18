* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:53 — REGNUM *ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс сообщила, что количество нападений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране в этом году «увеличилось» по сравнению с прошлым.

Выступая в Совете Безопасности ООН, она отметила, что причиной роста активности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является неспособность «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предотвратить усиление группировки.

«Когда-то ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ограничено несколькими провинциями и Кабулом, но теперь, похоже, присутствует почти во всех провинциях и становится все более активным», — добавила Лайонс.

Согласно данным, предоставленным специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило 60 нападений в Афганистане в 2020 году, но в этом — 345 нападений были приписаны группировке или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за них.

Она добавила, что «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и в Пакистане) продолжает нацеливаться на «шиитское сообщество».

Дебора Лайонс заявила, что действия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зачастую основывались на «незаконных задержаниях и убийствах подозреваемых в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Атаки с применением взрывчатых веществ и вооруженные атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане участились после прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что подавили деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведя ряд операций.