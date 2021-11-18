Волгоград, 18 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Волгограде ушёл с должности главный тренер футбольной команды «Ротор» Дмитрий Хохлов, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе спортивного клуба.

Https://rotor-vlg.com/ Дмитрий Хохлов

Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов.

«Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!», — поблагодарил клуб бывшего главного тренера.

Дмитрий Хохлов был назначен на должность главного тренера в конце мая 2021 года.