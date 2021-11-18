Рига, 18 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В четверг, 18 ноября, отмечается 103-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

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В связи с эпидемиологической ситуацией публичных торжественных мероприятий в этом году не проводится, но в разных регионах Латвии пройдут концерты в так называемом «зеленом» режиме (допуск на которые получат лишь обладатели ковид-сертификатов). Кроме того, праздничные мероприятия можно посмотреть онлайн. В честь провозглашения Латвийской Республикив стране должныбыть вывешены государственные флаги.

Восемнадцатого ноября 1918 года в здании сегодняшнего Латвийского национального театра было провозглашено создание независимого Латвийского государства. В этот же день работу начало Временное правительство под руководством Карлиса Улманиса.

Дата 18 ноября как День провозглашения независимости вызывает споры среди историков и общественных деятелей Латвии. Наряду с 18 ноября 1918 года обычно упоминают еще три более ранние даты: 2 декабря 1917 года, 18 и 30 января 1918 года. Они связаны с деятельностью Латышского временного национального совета и несколькими принятыми им резолюциями о независимости республики.