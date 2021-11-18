Ярославль, , 15:51 — REGNUM Ситуация с блокировкой счетов и задержкой выплаты зарплаты в «Яргорэлектротрансе» возникла из-за ошибок в управлении общественным транспортом. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат областной думы Валерий Байло.

Валерий Байло Duma.yar.ru

«У нас три «Б» мешают общественному транспорту. Первая — безграмотная кадровая политика, вторая — безграмотная тарифная политика и безграмотная маршрутная сеть. Все изменения, которые в последние два года были сделаны органами власти — они не способствуют, чтобы эти три беды исправить. Поэтому зарплату и задерживают», — пояснил свою точку зрения депутат.

Транспортная реформа в Ярославле должна была убрать излишнюю конкуренцию со стороны маршрутных такси в пользу общественного транспорта, в том числе трамваев и троллейбусов. Но на деле этого не произошло, считает Валерий Байло. Дублирование маршрутов электротранспорта и автобусов осталось. Кроме того, власти не развивают сеть электротранспорта. Все последние годы маршрутная сеть только сокращается.

«В «ЯрГЭТе» вообще никакой речи о развитии не идёт. Какое развитие, если у нас мэр берёт строительство депо под личный контроль? Задача заключается в том, чтобы ободрать стены у одного ангара и вставить другие — из панелей легковозводимых. Контактной сети нет, ничего нет. Никакого развития, никаких троллейбусов. Уйдёт Волков — это всё похоронят», — заключил депутат.

19 ноября на заседании Ярославской областной думы Валерий Байло планирует обратиться в прокуратуру по ситуации с долгами «Яргорэлетротранса». Ранее подобное обращение направила его коллега из муниципалитета Евгения Овод.

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