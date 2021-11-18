Ярославскому электротранспорту мешают три «Б» — депутат
Ярославль, 18 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Ситуация с блокировкой счетов и задержкой выплаты зарплаты в «Яргорэлектротрансе» возникла из-за ошибок в управлении общественным транспортом. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат областной думы Валерий Байло.
Транспортная реформа в Ярославле должна была убрать излишнюю конкуренцию со стороны маршрутных такси в пользу общественного транспорта, в том числе трамваев и троллейбусов. Но на деле этого не произошло, считает Валерий Байло. Дублирование маршрутов электротранспорта и автобусов осталось. Кроме того, власти не развивают сеть электротранспорта. Все последние годы маршрутная сеть только сокращается.
19 ноября на заседании Ярославской областной думы Валерий Байло планирует обратиться в прокуратуру по ситуации с долгами «Яргорэлетротранса». Ранее подобное обращение направила его коллега из муниципалитета Евгения Овод.