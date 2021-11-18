Москва, 18 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Мировой суд в Москве вынес постановление оштрафовать мессенджер Telegram еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом 18 ноября сообщает пресс-секретарь Московского городского суда в ТГ-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы по делу № 5−2905/21 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) <…> признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что мессенджеру назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября законность штрафов на общую сумму в пять млн рублей, назначенных компании Twitter мировым судьей в сентябре за два отказа удалить по требованию Роскомнадзора запрещенный в России контент, подтвердил Таганский суд Москвы.