Афины , , 15:51 — REGNUM В октябре в Греции зафиксирован третий из самых низких уровней инфляции в Европейском союзе. Отчет, опубликованный Евростатом 17 ноября, показал, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 2,8%, что значительно ниже по сравнению со средним показателем в 4,4% в ЕС. Во Франции и Италии уровень инфляции составил 3,2%.

Флаг Греции

Евростат сообщил, что годовой темп роста индекса потребительских цен был выше в октябре по сравнению с сентябрем. Для сравнения, в Германии инфляция — 4,6%, а в Испании — 5,4%. В Литве зафиксирован самый высокий уровень инфляции — 8,2% в октябре.

Стоимость энергии стала основным фактором роста цен, увеличившись на 23,7% по сравнению с октябрем 2020 года. В сентябре стоимость электроэнергии выросла на 17,6%.