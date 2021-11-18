Москва,
18 ноября 2021, 15:51 — REGNUM Строительство мусоросжигательных заводов имеет значение для решения проблемы с отходами, объём которых в России с каждым годом увеличивается, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
«Кроме того, такие предприятия позволят вырабатывать электроэнергию и тепло, что имеет большое значение для экономики и населения.
Наконец, эти заводы будут способствовать решению проблемы накопившихся отходов на полигонах, позволят освободить значительные участки земли.
Для региона, в котором проживает значительное число людей, проблема с мусором особенно актуальна. Строительство таких заводов позволит ликвидировать многочисленные несанкционированные свалки в регионе, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды.
Кроме того, это уменьшит обращение с отходами людей, что положительно скажется на санитарно-эпидемиологической обстановке.
Нужно учитывать, что благодаря предварительной сортировке отходов, в хозяйственный оборот будут возвращено значительное количество ресурсов.
Сжигать будут только то, что повторно использовать нельзя. Не исключено, что подобные заводы будут построены и в других регионах России в дальнейшем», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин одобрил строительство в Краснодарском крае двух мусоросжигательных заводов полного цикла.
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