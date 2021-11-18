Москва, , 15:51 — REGNUM Строительство мусоросжигательных заводов имеет значение для решения проблемы с отходами, объём которых в России с каждым годом увеличивается, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Мусоросжигательный завод

«Кроме того, такие предприятия позволят вырабатывать электроэнергию и тепло, что имеет большое значение для экономики и населения.

Наконец, эти заводы будут способствовать решению проблемы накопившихся отходов на полигонах, позволят освободить значительные участки земли.

Для региона, в котором проживает значительное число людей, проблема с мусором особенно актуальна. Строительство таких заводов позволит ликвидировать многочисленные несанкционированные свалки в регионе, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды.

Кроме того, это уменьшит обращение с отходами людей, что положительно скажется на санитарно-эпидемиологической обстановке.

Нужно учитывать, что благодаря предварительной сортировке отходов, в хозяйственный оборот будут возвращено значительное количество ресурсов.

Сжигать будут только то, что повторно использовать нельзя. Не исключено, что подобные заводы будут построены и в других регионах России в дальнейшем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин одобрил строительство в Краснодарском крае двух мусоросжигательных заводов полного цикла.

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