Рязань, , 15:49 — REGNUM Условия содержания в России заключённых и арестантов стали значительно лучше. Об этом директор ФСИН Александр Калашников заявил 18 ноября на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Он уточнил, что улучшилось питание, вещевое и медицинское обеспечение заключённых и помещённых под стражу, а также условия их размещения. В рамках концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года будут проводиться дальнейшие подобные мероприятия.

Современная модель российской пенитенциарной системы, добавил Калашников, ориентирована на обеспечение прав и законных интересов осужденных и помещённых под стражу, оптимизацию их размещения и профессионального обучения.

За 2020 год на 10% — до 57,5% — выросла доля осуждённых, привлечённых к оплачиваемому труду. По итогам шести месяцев 2021 года показатель увеличился до 63,4%, отметил он.

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