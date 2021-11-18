Таллин, 18 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт уступила испанке Гарбинье Мугурусе в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщила Теннисная ассоциация Эстонии.

Теннис

Отмечается, что поединок прошел в мексиканской Гвадалахаре. Мугуруса одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Матч продолжался один час 38 минут.

Контавейт стала первой эстонской спортсменкой, которой удалось выйти в финал итогового турнира сильнейших теннисисток мира.

Находящаяся в отличной форме эстонка выиграла 29 из последних 33 матчей и 22 ноября 2021 года впервые в своей карьере поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга. В ноябре 2021 года она впервые вошла в десятку лучших теннисисток мира.

Спортсменку тренирует российский тренер Дмитрий Турсунов.