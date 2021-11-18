18 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:31 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением девушки, домогавшейся в магазине до молодого человека.

Николаас Бре. Битва за штаны (фрагмент). 1608

По сообщениям южнокорейских СМИ, в мае текущего года в одном из магазинов южнокорейского города Тэджон девушка старше 20 лет не смогла рассчитаться за товар на кассе из-за сбоя работы мобильного банкинга.

Из-за возникшей проблемы девушка обратилась к стоявшему позади неё незнакомому парню, примерного того же возраста, и попросила его рассчитаться за неё. Молодой человек отказал в просьбе. Тогда представительница женского пола засунула руку под верхнюю одежду и схватила молодого человека за грудь.

17 ноября суд Тэджона приговорил «домогательницу» к штрафу в размере одного миллиона вон (~$850) и 40-часовой программе профилактики сексуальных правонарушений.

«Судья весьма великодушен к представительницам женского пола», — пишет ap13***.

«Мужчину бы на её месте приговорили к шести месяцам тюрьмы», — отмечает atab***.

«Её приговорили к штрафу лишь потому, что она женщина? А как же равные права? Что за дискриминация?» — вопрошает newm***.

Мужчина и Женщина

«Почему, если женщина шлепнет мужчину по бедрам, это никто не воспринимает всерьез? Почему, если женщина прикасается к мужчине, — это ошибка, а если мужчина прикасается к женщине, то он сделал это намеренно?» — интересуется tink***.

«Если он вдруг решит изменить пол, её ждёт тюремное заключение», — смеется 0103***.

«Феминистки, почему вы не боретесь за равное наказание?» — спрашивает jeaw***.

«Судью на мыло!» — пишет holl***.

«А если бы мужчина потрогал женщину за грудь, его бы тоже приговорили к штрафу в размере одного миллиона вон? Мужчины и женщины, совершившие одно и то же преступление, должны быть наказаны одинаково», — призывает dlaa***.

«Судей необходимо заменить на роботов и как можно скорее», — пишет qqqa***.

Корейцы (сс) Sebastiaan ter Burg

«Мужики, смотрите ночью в оба!» — рекомендует dy30***.

«Феминизм — это не что иное, как психическое расстройство», — пишет cjfd***.

«Полиция, прокуратура и судьи, пожалуйста, сохраняйте нейтралитет!» — призывает sau0***.

«В этом мире мужчина может получить пару лет за просто так», — негодует chlg***.