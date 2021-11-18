Москва, , 15:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий новый порядок формирования оплаты труда гражданских служащих и работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» исключаются нормативы формирования фонда оплаты труда федеральных гражданских служащих и устанавливается, что порядок формирования и использования фонда оплаты труда для федеральных гражданских служащих утверждается указом президента РФ по представлению правительства РФ, а для субъектов РФ — законодательством субъекта РФ с учетом положений нормативных правовых актов президента РФ и правительства РФ.

Порядок формирования фонда оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы, устанавливается правительством РФ. Также регулируется порядок формирования фонда оплаты труда органов публичной власти федеральной территории «Сириус».

Премия как дополнительная выплата федеральному государственному гражданскому служащему и государственному гражданскому служащему субъекта РФ может выплачиваться не только за выполнение особо важных и сложных заданий, но и по иным основаниям, следует из текста документа.

Предполагается, то базовый оклад будет составлять 70% выплат госслужащим, а не 40%, как сейчас.

Законопроект об индексации пенсий госслужащим планируется, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

«Пенсии будут проиндексированы», — сказала она, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

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